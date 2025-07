Uwe Boll ostro o Hollywood. "Nikt tam nie jest prawdziwy"

fot. zrzut ekranu (YouTube: PlantMaker)

Uwe Boll ponownie dał upust swojej frustracji wobec Hollywood w mediach społecznościowych. Niemiecki reżyser opublikował na Facebooku płomienny wpis, w którym oskarża branżę filmową o to, że nigdy go nie zaakceptowała, ponieważ – jak twierdzi – nigdy by się nie sprzedał.

Post opisuje incydent z planu filmu W imię króla, w który zaangażowani byli producenci Randall Emmett i George Furla – duet, który Boll określa mianem „hollywoodzkich śmieciowych producentów”. Według jego relacji, mieli oni czelność usiąść za nim podczas kręcenia i położyć buty na jego krześle. Reżyser zareagował ostro, każąc im się wynieść.

Po tej historii Boll skrytykował wiele znanych hollywoodzkich nazwisk: De Niro, Pacino, Bruce’a Willisa i Nicolasa Cage’a – oskarżając ich o sprzedanie swoich legendarnych karier dla pieniędzy od Emmetta i Furli. Całość skwitował ostrą definicją rynku filmowego:

Problem Hollywood polega na tym, że to mieszanka seksu, chciwości, blichtru i lęku, a nikt tam nie jest prawdziwy. Obejrzyjcie Jaja w tropikach, Mapy gwiazd, a nawet The Studio, a zrozumiecie, o czym mówię. Mankament dzisiejszych czasów jest taki, że jeśli masz solidny, zdyscyplinowany charakter, nie masz szans w tym gronie „woke” psycholi pełnych strachu i pozbawionych jakiegokolwiek gustu.

Pełny post w oryginale można przeczytać poniżej:

Kim jest Uwe Boll?

Link not found zasłynął ze swoich fatalnie przyjętych adaptacji gier wideo z lat 2000., które były zarówno klapami finansowymi, jak i krytycznymi porażkami. W 2016 roku ogłosił zakończenie kariery reżyserskiej i zajął się gastronomią, jednak ostatecznie powrócił do kręcenia filmów. Wielokrotnie też agresywnie komentował aktualny rynek filmowy.