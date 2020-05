Cobie Smulders zachęca do zostania w domu w przerobionej piosence Robin Sparkles

Cobie Smulders w serialu Jak poznałem waszą matkę wcielała się w postać Robin Sparkles. Jednym z kultowych utworów z tej produkcji stał się wykonany przez nią kawałek Let's Go to the Mall, kiedy to namawiała, żebyśmy wybrali się do galerii handlowej. Z racji na czasy pandemii koronawirusa, aktorka postanowiła wykonać ten utwór nieco inaczej.

Zatytułowała go więc Let's All Stay at Home, zachęcając tym samym do pozostania w domach. Przy okazji podziękowała twórcom serialu, Craigowi Thomasowi i Carterowi Baysowi, którzy pomogli jej w stworzeniu nowej wersji.

Mam nadzieję, że dzięki temu oderwiecie się od trudnych spraw. (...) Brian pomógł pierwotnie skomponować tę piosenkę, napisał nową wersję na pianino, a następnie przerobił jeszcze raz, kiedy okazała się dla mnie zbyt trudna. To była cudowna wycieczka w przeszłość.

Przy okazji nagrania, aktorka zachęciła też do wspomagania organizacji charytatywnych zajmujących się walką z koronawirusem. Zobaczcie wideo: