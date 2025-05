Wielkie problemy Fantastycznej 4 po pokazach testowych? Film to "bałagan"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

To nie jest dobry rok dla Marvel Studios. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie podołał w box office i nie przypadł do gustu krytyków ani fanów. Pod względem tego drugiego bardzo dobrze poradzili sobie Thunderbolts*, ale i tę produkcję należy nazwać wtopą finansową. Oczy Marvel Studios zwróciły się z nadzieją w stronę Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, ale najnowsze doniesienia też nie napawają optymizmem.

Autorem tych informacji jest scooper Jeff Sneider. Jego informacje często się sprawdzają, choć w przypadku pokazów testowych zaliczył sporą wtopę. Jego zdaniem film Grzesznicy nie spodobał się publiczności po pierwszych pokazach, a rzeczywistość była inna. To jeden z najlepiej ocenianych filmów tego roku i hit finansowy. Mimo tego Sneider upiera się, że jego informacje są prawdziwe, choć są to tylko zasłyszane opinie od osób, które były na pokazie:

Moje źródła mówią, że film był "średni. Nie był zły, ale też wcale nie taki dobry." Mówią, że cierpiał na słaby rozwój postaci i złe CGI, ale to drugie nadal można poprawić. Tak czy siak - Marvel nie robi pokazów testowych, dopóki nie jest zaniepokojony stanem filmu. Tak było z Eternals, Marvels, Ant-Man i Osa: Kwantomania czy Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Z początku słyszałem, że w Marvelu są zadowoleni, ale teraz okazuje się, że to duży problem i "bałagan"

Reed Richards i Sue Storm - jacy są?

Z kolei w rozmowie z Empire, Pedro Pascal i Vanessa Kirby opowiedzieli o swoich postaciach. Reed Richards został opisany jako człowiek emocjonalnie wrażliwy, a przy tym niezwykle inteligentny. Matt Shakman, reżyser filmu, od początku twierdził, że to Pedro Pascal jest idealnym kandydatem do roli człowieka, który jest nie tylko superbohaterem, ale też geniuszem i kochającym mężem. Z kolei Vanessa Kirby nazwała samą siebie "największym nerdem" jeśli chodzi o postać Sue. Przyznała nawet, że zainteresowała się fizyką kwantową, aby lepiej zrozumieć postać i jej specjalne umiejętności. To właśnie Sue jest nieformalną liderką Fantastycznej Czwórki i została porównana do Sekretarza Generalnego ONZ.

