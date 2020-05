Flash, Supergirl i Legends of Tomorrow - co w kolejnych odcinkach seriali? [WIDEO I ZDJĘCIA]

12 maja na antenie stacji The CW zadebiutuje finałowy odcinek 6. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany Success Is Assured. W nim Barry (Grant Gustin) rozważa ryzykowny plan uratowania Iris (Candice Patton) z Mirrorverse. Ralph (Hartley Sawyer) próbuje powstrzymać Sue (gościnnie Natalie Dreyfuss) przed popełnieniem poważnego błędu, który mógłby zniszczyć jej życie. Zadebiutował zwiastun epizodu, który możecie obejrzeć poniżej.

Tego samego dnia pojawi się 12. odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow zatytułowany Freaks and Greeks. W nim Legendy wracają do college'u i tworzą bractwo, aby spróbować odzyskać starożytny artefakt zwany Kielichiem Dionyusa, który pomoże Charlie (Maisie Richardson-Sellers) w sterowaniu Krosnem Losu. Zadebiutowały zwiastun oraz zdjęcia promujące odcinek.

Natomiast 10 maja pojawi się 18. odcinek 5. sezonu serialu Supergirl zatytułowany The Missing Link. W nim Supergirl (Melissa Benoist) wraz z drużyną zmierzą się z Ramą Khanem (gościnnie Mitch Pileggi) i Lewiatanem. Zadebiutowały zdjęcia promujące ten epizod.