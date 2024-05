Dark Matter w nowym klipie. Co łączy głównego bohatera z Zielonym Goblinem ze Spider-Mana?

fot. Apple TV+

Reklama

Dark Matter to nowy serial science fiction od Apple TV+, który pojawi się na platformie już w najbliższy piątek. Twórcą jest Blake Crouch, autor powieści wydanej w 2016 roku o tym samym tytule, na którym bazuje historia serialu. Serwis Total Film miał okazję rozmawiać z Mattem Tolmachem, producentem wykonawczym Dark Matter, który dokonał porównań bohatera serialu do Zielonego Goblina.

Dark Matter – co główny bohater ma wspólnego z Zielonym Goblinem?

Tolmach twierdzi, że Jason Dessen grany przez Joela Edgertona i Norman Osborne ze świata Spider-Mana mają ze sobą wiele wspólnego:

Pracowałem w życiu nad wieloma filmami i kilkoma serialami i myślę, że to, co zawsze mnie pociąga i staram się to robić, to opowiadać fascynujące historie o naprawdę interesujących postaciach będących w konflikcie z samymi z sobą.

Zielony Goblin to postać niesamowicie skonfliktowana wewnętrznie. To ciekawe, że nawiązujemy do niego, ponieważ zgodnie z tradycją wielkich złoczyńców Marvela zdecydowanie przesadza on z badaniami naukowymi i to jest jego błąd. Dark Matter oczywiście opowiada o naukowcu, który również zatraca się w nauce, jak to naukowcy mają w zwyczaju, ale on sięga tak daleko, jak tylko może. Następnie wszystko w pewnym sensie się rozpada i w przypadku Dark Matter była to historia, którą można było powiązać w kontekście naszego świata i rodziny, z którą mogłem się identyfikować.

Dark Matter – klip z serialu

Do sieci trafił również klip z serialu, w którym możemy zobaczyć, jak główny bohater prowadzi wykład na uczelni. Swoim studentom przedstawia eksperyment myślowy z kotem Schrödingera.

Dark Matter – o czym jest?

Historia opowiada o fizyku z Chicago, który zostaje wypaczony przez alternatywną wersję swojego życia, co zmusza go do walki o powrót do swojego świata i zapobiegnięciu wyrządzeniu przez alternatywną wersję krzywdy jego rodzinie.

W obsadzie poza Edgertonem znaleźli się Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Oakes Fegley, Dayo Okeniyi oraz Amanda Brugel.

Dark Matter – premierę zaplanowano na 8 maja. Tego dnia na Apple TV+ pojawią się dwa pierwsze odcinki.