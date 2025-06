Amber Heard powraca. Oto jej pierwszy projekt od przegranego procesu

Saban Films

Minęły już trzy lata od jednego z najbardziej nagłośnionych procesów w historii Hollywood oraz dwa lata od premiery ostatniego filmu, w którym Amber Heard brała udział. Teraz aktorka powraca do swojej pracy, tylko nie zobaczymy jej w kinach.

Amber Heard potwierdziła na Instagramie swój udział w sztuce teatralnej zatytułowanej The Spirit of the People. Za to dzieło odpowiada Jeremy O. Harris, amerykański dramatopisarz znany ze swoich prowokacyjnych tekstów. Reżyserką jest Katina Medina Mora, a do obsady dołączył również m.in. Brandon Flynn (13 powodów). Na scenie zagrają również Lio Miehel, Ato Blankson-Wood, James Cusati-Moyer, Amandla Jahava, Emma Ramos, Julian Sanchez, Zachary Booth i Tonatiuh.

Amber Heard - filmografia

Przypomnijmy, że ostatnim razem aktorkę widzieliśmy w filmie Aquaman i zaginione królestwo, który ujrzał światło dzienne w 2023 roku. Heard ma na swoim koncie udział w produkcjach takich jak Zombieland, 72 godziny czy Dziewczyna z portretu.