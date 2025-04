David F. Sandberg prawie zrezygnował z filmów opartych na znanych markach. To wina fanów i Shazama 2

Źródło: DC/Warner Bros.

David F. Sandberg cierpliwie czeka na premierę swojego nowego filmu, czyli Until Dawn, który bazuje na bardzo popularnej grze studia Supermassive Games z 2015 roku. W przeszłości zdarzało mu się już pracować nad istniejącymi markami. Stworzył m.in. obie części Shazama. Pierwsza z nich z 2019 roku była dużym sukcesem i przypadła do gustu większości krytyków i fanów. Z kolei kontynuacja była kompletnym niewypałem i najgorzej ocenianym filmem w karierze reżysera z wynikiem Rotten Tomatoes na poziomie 46%.

Sandberg w rozmowie z GamesRadar+ przyznał, że z powodu Shazam! Gniew bogów i negatywnego przyjęcia tej produkcji przez fanów niemal w pełni zrezygnował z tworzenia filmów opartych na istniejących markach. Powodem były też groźby śmierci, które dostał po premierze:

Fani potrafią być bardzo, bardzo szaleni i wściekli na ciebie. Możesz dostać nawet groźby śmierci, dlatego po Shazamie 2 pomyślałem sobie: "Nigdy w życiu nie chcę zrobić kolejnego filmu bazującego na marce, bo to nie jest warte świeczki." Potem jednak dostałem scenariusz i pomyślałem, że fajnie byłoby się tego podjąć. Tyle różnych horrorów! Musiałem to zrobić i mam nadzieję, że ludziom się spodoba, co zrobiliśmy.

Na oceny publiczności jeszcze przyjdzie czas. Tymczasem Until Dawn zostało ocenione przez krytyków:

