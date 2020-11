David Prowse nie żyje. Legendarny Darth Vader zjednoczył się z Mocą

fot. materiały prasowe

David Prowse był kulturystą i aktorem. Informację o jego śmierci potwierdził jego agent w mediach społecznościowych. Prowse zmarł w wieku 85 lat po krótkiej chorobie.

To on był ciałem Dartha Vadera w Oryginalnej Trylogii Gwiezdnych Wojen, acz głosem po wielu zakulisowych perturbacjach został James Earl Jones, ponieważ na planie troszkę narzekano na akcent Prowse'a. Aktor został zauważony przez George'a Lucasa w filmie Mechaniczna pomarańcza. Co ciekawe, zaprosił go na przesłuchanie do roli Vadera oraz Chewbacki. Sam aktor w wywiadach powtarzał, że ostatecznie wybrał Mrocznego Lorda Sithów, bo widzowie zawsze pamiętają złoczyńców.

https://twitter.com/BowingtonM/status/1332929745793789952

Na zawsze zostanie zapamiętany jako Darth Vader. Jednak w swojej karierze mogliśmy go oglądać w Casino Royale z 1967 roku, który był parodią filmów o Jamesie Bondzie. Wcielał się w potwora Frankensteina, które potem ponownie odtwarzał w Horror of Frankenstein i Frankenstein And The Monster From Hell. Pojawiał się w starych serialach jak Święty, Kosmos 1999 czy Doktor Who.

Prowse był też dumny z roli postaci superbohatera zwanego Green Cross Code Man. Występował on w filmikach promujących bezpieczeństwo na drogach Wielkiej Brytanii.

fot. materiały prasowe

A tak wyglądała gra Davida Prowse'a na planie Gwiezdnych Wojen z jego głosem:

Przypuszczam, że jak każdy fan Gwiezdnych Wojen inaczej odbieram tę śmierć aktora, niż zwyczajny widz. Swego czasu powiedział mi, że Moc jest we mnie silna, a czasem są sytuacje, gdy takie proste słowa nabierają dodatkowej Mocy.