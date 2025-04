Diablo 4 na Nintendo Switch 2? Jest na to szansa – pod jednym warunkiem

fot. Blizzard Entertainment

Nintendo Switch 2 będzie dysponować zauważalnie większą mocą od swojej poprzedniczki, co otwiera drogę dla portów popularnych gier z ostatnich lat. Podczas kwietniowego Nintendo Direct zapowiedziano, że na nową konsolę trafią między innymi Elden Ring oraz Cyberpunk 2077. Najwyraźniej istnieje również szansa, że z czasem doczekamy się także portu Diablo 4.

Ujawnił to Rod Fergusson z Blizzarda w rozmowie z Gamertag Radio. Pod względem wydajności Switch 2 ma być w zupełności wystarczający, problem stanowią jednak elementy gry-usługi.

Fajnie, że Switch 2 jest w stanie uruchomić taką grę, jak Diablo 4. To coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Myślę, że wyzwanie dotyczy mniej samego sprzętu, a bardziej tego, że gry-usługi na Switchu były dość problematyczne. Mam nadzieję, że gdy konsola zadebiutuje w czerwcu, to będzie to łatwiejsze, a przenoszenie gier-usług na tę platformę będzie miało więcej sensu - powiedział Fergusson.

Warto przypomnieć, że już jakiś czas temu pojawiły się przecieki sugerujące, że port Diablo 4 na Nintendo Switch 2 znajduje się już w produkcji. Czy rzeczywiście tak będzie? Czas pokaże.