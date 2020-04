Deborah Ann Woll znana z Daredevila o braku ofert. Porzuci aktorstwo?

Od udziału w serialach Netflixa i Marvela, Deborah Ann Woll wystąpiła tylko w filmie Escape Room z 2019 roku. Aktorka w rozmowie z Joe Quesadą na kanale Marvel Entertainment przyznała, że od końca 3. sezonu Daredevila nie może znaleźć zatrudnienia i problem ten dotknął ją na długo przed kryzysem związanym z koronawirusem.

Aktorka w poruszającej wypowiedzi zwróciła uwagę na brak ofert pracy, co wywołało u niej wiele wątpliwości związanych z jej przyszłą karierą. Sytuacja związana z koronawirusem dodatkowo utrudniła sprawę, co sprowokowało pytania o dalsze decyzje Ann Woll.

Naprawdę zastanawiam się, czy znowu wrócę do pracy, czy ktoś zechce ze mną pracować i czy nadal mam to w sobie. Część mnie mówi: Nie, jesteś po prostu szalona, uspokój się. Ale część mnie, która uwielbia aktorstwo i te wszystkie rzeczy związane z byciem artystą, gdzie wkładasz kawałek duszy do swojej pracy, przypomina mi, że aktorstwo staje się częścią twojej tożsamości... Jeśli długo nie pracuję, nie jestem pewna tego, kim jestem. A odkąd minęło tak dużo czasu od ostatnich ról, mam trochę trudności z poczuciem własnej wartości.

Aktorka w rozmowie powiedziała też, że szuka innych rozwiązań na jej dalsze życie oraz stara się pokonać te trudności poprzez pomoc bliskich. Rozmowa aktorki wywołała spore poruszenie wśród fanów seriali Marvela i Netflixa. Słowa wsparcia skierował też na Twitterze Vincent D'Onofrio znany z roli Kingpina w Daredeveilu, który napisał, że nie często miał okazję współpracować z tak utalentowanymi osobami i bardzo miło wspomina wspólny czas na planie serialu Netflixa z Ann Woll. Wpis skomentował też Jon Bernthal, odtwórca roli Punishera, który wypowiedział się w podobnym tonie.

.@DeborahAnnWoll can play any part written for an actor to play. I think of her as being one of my favorite scene partners in my career, because of her talent.

Every actor depends on their scene partner. You'd be lucky to have her with you.

Unstoppable.

A gift to storytelling. pic.twitter.com/oH4OcDCKP2

— Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) April 12, 2020