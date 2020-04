Mysia straż wreszcie doczeka się adaptacji? Netflix podpisuje umowę z BOOM! Studios

Umowa zawarta przez Netflixa i BOOM! Studios pozwala gigantowi streamingowemu na tworzenie seriali animowanych w oparciu o liczne marki wydawnictwa: tym Lumberjanes, Something is Killing the Children, Once & Future i popularna Mysia straż. Ten ostatni projekt był bliski realizacji przez studio Fox, ale Disney skasował produkcję na dwa tygodnie przed realizacją zdjęć. W filmie mieli wystąpić Idris Elba, Andy Serkis, Thomas Brodie-Sangster i Sonoya Mizuno.

Szanse na powstanie adaptacji komiksu są teraz o wiele większe. Nie wiadomo jednak, który projekt jako pierwszy ujrzy światło dzienne. Dyrektor generalny wydawnictwa Ross Richie oraz Stephen Christy będą producentami wykonawczymi wszystkich projektów powstających we współpracy z Netflixem.