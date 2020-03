Doktor Strange 2 - część zdjęć do filmu powstanie w Norwegii

Doctor Strange in the Multiverse of Madness zapowiada się jako jedno z ważniejszych widowisk 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Według pogłosek w filmie Doktor Strange miałby wędrować po różnych wymiarach tuż po tym, jak zdolności Scarlet Witch wymkną się spod kontroli. Teraz pojawiły się nowe informacje odnośnie miejsc powstawania zdjęć do filmu.

Wcześniej Hnentertainment przekazało, że film kręcony będzie w Longcross Studio w Anglii. Nie będzie to jednak jedyne państwo z Europy, gdzie powstawać będą zdjęcia. Według nowych pogłosek, część prac odbędzie się w Norwegii. W ostatnim czasie Marvel Studios pracowało tam po części nad Czarną Wdową, która do kin wejdzie w maju 2020 roku. Na razie jednak brak konkretnych informacji na temat fabuły drugiej części Doktora Strange'a.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma wejść na ekrany kin 7 maja 2021 roku.