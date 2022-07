Doktor Strange 2 - Deadpool w filmie? Mógł pojawić się jego świat - jest dowód!

materiały prasowe

Jak donosi The Direct, wygląda na to, że Marvel Studios rozważało obecność Deadpoola w filmie Doktor Strange 2. Biorąc pod uwagę miesiące spekulacji i dywagacji, fani byli wręcz przekonani, że to idealny moment na wprowadzenie tej postaci do MCU, ale ostatecznie tak się nie stało. Dzięki programowi o kulisach filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu dowiadujemy się, że były plany, które nie zostały wykorzystane w filmie.

Doktor Strange 2 - Deadpool w MCU

Z programu można wyciąnąć wnioski, że na serio rozważano cameo Deadpoola w tym filmie. Do tego pod uwagę najwyraźniej brany był Cable grany przez Josha Brolina. Okazuje się, że gdy Doktor Strange i America Chavez podróżowali pomiędzy równoległymi światami multiwersum mieli trafić do świata, w którym Deadpool jest celebrytą. W mieście miało być dużo billboardów z jego skromną osobą. Główny plakat rzucający się w oczu to plakat z Deadpoola 2 z Pyskatym Najemnikiem i Cablem.

Spece od efektów specjalnych w programie tłumaczą, że mieli z 30 pomysłów na pokazanie różnych alternatywnych światów. Jednym z nich okazuje się świat w całości stworzony z kości. Ostatecznie w filmie przewinęło się 15 różnych światów.

Deadpool w Doktorze Strange'u 2

Deadpool w MCU

Koniec końców w którymś filmie Deadpool zostanie przedstawiony i wprowadzony. Trwają pracę nad Deadpoolem 3, w którym Ryan Reynolds tworzy scenariusz z ekipą z poprzednich części. Będzie to pierwszy film MCU z wysoką kategorią wiekową dla dorosłych. Szczegóły nie są znane.

Doktor Strange 2 - parodia

Do sieci trafiła też parodia z serii How It Should Have Ended, czyli humorystyczne alternatywne zakończenia filmu.