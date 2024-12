Popularny aktor głosowy początkowo odrzucił rolę w Indiana Jones i Wielki Krąg

Bethesda

Troy Baker, znany z ról w takich hitach jak The Last of Us, BioShock Infinite czy Uncharted 4: Kres Złodzieja, przyznał w rozmowie z GamesRadar+, że początkowo odrzucił propozycję wcielenia się w główną rolę w grze Indiana Jones i Wielki Krąg.

Prawdę mówiąc, na początku ją odrzuciłem, bo byłem przerażony, że nie dam rady podołać temu wyzwaniu – powiedział aktor.

Dopiero zachęta ze strony reżysera ds. aktorstwa głosowego, Toma Keegana, skłoniła go do ponownego rozważenia swojego stanowiska.

Na szczęście Tom Keegan dostrzegł coś więcej poza moimi obawami i zachęcił mnie, bym nagrał próbkę do tej roli – dodał Baker.

Ostatecznie Indiana Jones przemówi głosem Bakera. Twarz bohatera bedzie jednak w dalszym ciągu przypominać Harrisona Forda.

MachineGames ujawniło też kilka nowych informacji na temat Wielkiego Kręgu. Jedną z nich jest wprowadzenie oddzielnych poziomów trudności dla walk i zagadek. Taki krok ma na celu dostosowanie doświadczenia do różnych stylów gry – zarówno dla tych, którzy wolą dynamiczne starcia, jak i dla miłośników intelektualnych wyzwań. Gra nie będzie zawierała trybu fotograficznego, który w ostatnich latach stał się standardem w wielu dużych produkcjach.

Największą atrakcją Indiana Jones and the Great Circle ma być jednak skala tego tytułu. Studio poinformowało, że jest to najdłuższa produkcja, nad jaką kiedykolwiek pracowali. Zawiera prawie cztery godziny przerywników filmowych, które mają wzbogacić fabułę i podkreślić kinowy charakter przygody Indiany Jonesa.

Premiera gry na PC i Xbox Series X/S już 9 grudnia (6 grudnia dla edycji kolekcjonerskiej oraz Premium). Użytkownicy konsol PlayStation 5 będą musieli poczekać do 2025 roku.