Doom Patrol - co w 5. odcinku 2. sezonu? Zdjęcia i zwiastun

Źródło: DC Universe

Doom Patrol jest serialem DC Universe, który opowiada o tytułowej grupie bohaterów, w skład której wchodzą Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane, Cyborg i Dr Niles Caulder. DC Universe opublikowało nowe zdjęcia do nadchodzącego piątek odcinka 2. sezonu serialu pt. Finger Patrol. W nim bohaterowie ruszą przed siebie, aby uratować Danny'ego i tym samym stawić czoła traumom i wielu innym wyzwaniom. Dla Larry'ego chociażby, oznacza to spotkanie z rodziną.

W obsadzie 2. sezonu znajdują się między innymi Timothy Dalton, Diane Guerrero, April Bowlby, Brendan Fraser oraz Matt Bomer. Zobaczcie zwiastun oraz zdjęcia z 5. odcinka. Epizod zadebiutuje 9 lipca na DC Universe.

Doom Patrol - 5. odcinek 2. sezonu

W rozmowie z Digital Spy, Matt Bomer, gwiazda serialu przyznał, że nie widzi słuszności w pomyśle na crossover Doom Patrol z innymi serialami z bohaterami DC. Uważa, że produkcja jest tak wyjątkowa i zawiera sporą ilość bohaterów i wątków, że nie jest to konieczne. Przypomina jednak, że te decyzje nie należą do niego i jeśli twórcy zdecydują się na taki ruch i będzie to przemyślane, to na pewno będzie w tym dużo zabawy i fani będą zadowoleni. Sam jednak o tym wcale nie myśli.