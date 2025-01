UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Paramount Pictures

Jak donosi Deadline, Matthew Lillard powraca w Krzyku 7 do roli Stuarta Machera, którą grał w Krzyku z 1996 roku. Jest to zaskakujące ogłoszenie, które potwierdził sam aktor! Jak pamiętamy, Stu i Billy byli zabójcami w masce Ghostface'a. W jednej z ostatnich scen wzajemnie dźgali się nożem, a potem Sidney zrzuciła na Stu telewizor. Wszyscy więc założyli, że postać nie żyje. W tej franczyzie jednak wszystko jest możliwe.

Ten post nawiązujący do Stu jest potwierdzeniem aktora:

Krzyk 7 – nieoczekiwany powrót Matthew Lillarda

Jego powrót w Krzyku 7 może być kluczowy dla fabuły. Oficjalnych szczegółów nie ujawniono, ale według plotek mamy mieć wielu Ghostface'ów ścigających Sidney. Nawet pojawiły się informacje o stworzeniu sekty Ghostface'a, więc nasuwa się naturalny wniosek, że ci fanatycy mogą oddawać cześć pierwszemu zabójcy. Na razie jest to spekulacja.

Według ostatnich doniesień do obsady dołączył też Scott Foley, co też jest szokujące, ponieważ jego postać zabójcy z Krzyku 3 nie żyje. On również może mieć związek z kultem Ghostface'a.

fot. materiały prasowe

W obsadzie są także Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Joel McHale oraz Mark Consuelos.

Współtwórca franczyzy Kevin Williamson reżyseruje na podstawie scenariusza Guya Busicka (autora ostatnich dwóch części Krzyku). James Vanderbilt, William Sherak oraz Paul Neinstein produkują.

Krzyk 7 – premiera 27 lutego 2026 roku.