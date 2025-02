Aplikacja CANAL+ na telewizorach Samsung Smart TV to łatwy dostęp do filmów, seriali i sportu

fot. Samsung

CANAL+ i Samsung, światowy lider w produkcji urządzeń Smart TV, rozszerzyli współpracę. Aplikacja CANAL+ trafi łącznie do ponad 25 milionów telewizorów Samsung w ponad 40 krajach. Będzie preinstalowana na nowych telewizorach Samsung (modele z 2024 i 2025 roku), co jeszcze bardziej ułatwi dostęp do treści.

To partnerstwo ułatwia dostęp do wszystkich treści i pakietów CANAL+ na urządzeniach Samsung w ponad 40 krajach i wyznacza drogę do rozszerzonej współpracy między naszymi firmami

Co zyskują użytkownicy?

Łatwy dostęp: Aplikacja CANAL+ jest dostępna na telewizorach Samsung wyprodukowanych od 2018 roku.

Bogata oferta: Filmy, seriale (w tym polskie produkcje CANAL+), programy na żywo, a także sport na żądanie.

Sport na najwyższym poziomie: Liga Mistrzów UEFA, PKO BP Ekstraklasa, La Liga, żużel (PGE Ekstraliga), tenis WTA i gale MMA KSW.

Wygoda i bezpieczeństwo: aplikacja jest w pełni certyfikowana na wszystkich telewizorach Samsung Smart TV z lat 2018-2025 i korzysta z zabezpieczeń Samsung Knox.

Cieszymy się, że możemy odnowić i jeszcze bardziej wzmocnić partnerstwo z CANAL+. Dzięki aplikacji CANAL+ dostępnej na naszych telewizorach Smart TV możemy zapewnić naszym użytkownikom jeszcze więcej wyjątkowych treści

Samsung Smart TV – centrum domowej rozrywki

Urządzenia Samsung od blisko dwóch dekad są najchętniej wybieranymi telewizorami przez klientów na świecie (od 19 lat) i w Polsce (już od 21 lat). Oferują dostęp do Internetu i szeroką gamę aplikacji (około 1000, w tym aż 200 polskojęzycznych). Samsung stawia na innowacje, takie jak technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI), które poprawiają jakość obrazu i dźwięku, oraz kropki kwantowe (Quantum Dot) zapewniające realistyczne kolory.

fot. Samsung

Bezpieczeństwo danych to priorytet

Samsung dba o prywatność użytkowników. Aplikacje na telewizorach są certyfikowane, a system Samsung Knox chroni dane, wykorzystując zaawansowane technologie kryptograficzne i sprzętowe zabezpieczenia.

Współpraca CANAL+ i Samsunga to świetna wiadomość dla fanów rozrywki, którzy przez pewien czas nie mieli dostępu do Canal+ na najnowszych telewizorach (z rocznika modelowego 2024) koreańskiego potentata rynku. Teraz dostęp do ulubionych filmów, seriali i wydarzeń sportowych na telewizorach Samsung Smart TV jest jeszcze łatwiejszy.