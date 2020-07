Dzień świstaka jako serial? Stephen Tobolowsky potwierdza

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Dzień świstaka to komedia z 1993 roku, która jest uważana za kultowy klasyk gatunku. Film opowiada o Philu, sarkastycznym dziennikarzu zapowiadającym pogodę w stacji telewizyjnej, który w czasie Dnia Świstaka zostaje uwięziony w pętli czasowej - znienawidzone przez niego święto małego prowincjonalnego miasteczka nie chce się skończyć. Zauważa to wyłącznie on.

Teraz grający w oryginale Stephen Tobolewsky twierdzi, że Sony szykuje serial na bazie tej produkcji z 1993 roku. Aktor wystąpił w Production Meeting Podcast, gdzie powiedział:

Zagrałem w Goldbergach i Schooled na terenie studia Sony. Jeden z producentów zauważył mnie i zawołał: Stephen! Szykujemy serial Dzień świstaka! Zagrałbyś ponownie postać Neda? Odpowiedziałem: Jasne, nie ma problemu. Ale to byłby Ned 30 lat później. Ciekawe, jak potoczyły się jego losy...

Aktor nie ujawnił żadnych szczegółów fabuły.