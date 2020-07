365 dni gloryfikuje gwałt. Piosenkarka Duffy chce usunięcia filmu z Netflixa

fot. Next Film

365 dni bije rekordy popularności w wielu krajach świata pomimo samych negatywnych recenzji oraz petycji widzów o usunięciu filmu z platformy Netflixa. Do tego dołącza Duffy, znany piosenkarka z Wielkiej Brytanii, która w liście otwartym napisała o 365 dni: gloryfikuje brutalną rzeczywistość seksu, handlu ludźmi, porwania i gwałtu. Uważa, że wprowadzenie tego filmu do platformy jest nieodpowiedzialne. Dodaje, że tak przedstawiana historia nie powinna nigdy być sprzedawana jako rozrywka.

Sama Duffy na początku 2020 roku zdradziła, że była ofiarą porwania i wielokrotnego gwałtu. Przeżyła, ale z tego też powodu potem wycofała się z życia publicznego.

Przypomnijmy, że 365 dni trafił do polskich kin w lutym 2020 roku i cieszył się ogromną popularnością. Według informacji portalu Deadline.com dramat erotyczny przyniósł 9 mln dolarów przychodu.

fot. Next Film

- Zasmuca mnie, że Netflix wprowadza do platformy tego rodzaju "kino", które erotyzuje porwanie i zniekształca to, czym jest przemoc seksualna i handel ludźmi w postaci "seksownego" filmu. Nie mogę uwierzyć, jak Netflix mógł przeoczyć, jak bardzo jest to bezduszne, nieuważne i niebezpieczne. To doprowadziło nawet do tego, że niektóre młode kobiety z radością proszą Michele'a Morrone, głównego aktora w tym filmie, aby je porwał - czytamy w liście otwartym.

Prosi Netflixa o to, by wykorzystali swoje talenty, aby stworzyć rzetelną historię poruszającą tematykę, którą według niej 365 dni tak nieudolnie pokazał w postaci zwyczajnej rozrywki.

- Do każdego, kto może powiedzieć "to tylko film". Nie to nie jest "tylko", gdy ma to tak duży wpływ na zniekształcanie tematyki, o której się nie dyskutuje, jak handel ludźmi dla seksu czy porwania.

W swoim liście otwartym zwraca też uwagę czytelników na strony różnych fundacji zajmujących się problemem handlu ludźmi.

Netflix nie odniósł się do listu piosenkarki.