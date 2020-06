Netflix - premiery na lipiec 2020. Nowe filmy i seriale w serwisie - lista tytułów

fot. Netflix

Netflix ogłosił premiery na lipiec 2020, wśród których nie brak ciekawych, oczekiwanych i atrakcyjnych tytułów. Więcej na temat nowości tej platformy i innych możecie sprawdzić na stronie vod.naekranie.pl.

Z seriali najbardziej oczekiwaną premierą jest 2. sezon Umbrella Academy. Obok tego mamy dwie gorące nowości z gatunku fantasy, czyli Przeklęta oparta na książce inspirowanej legendami arturiańskimi oraz Warrior Nun oparty na popularnym komiksie o zakonnicach walczących z demonami. Z mniejszych rzeczy mamy choćby 3. sezon Good Girls.

Filmy to przede wszystkim adaptacja komiksu The Old Guard o nieśmiertelnej wojowniczce granej przez Charlize Theron. Premierę będzie mieć też oczekiwana przez fanów kontynuacja komedii romantycznej The Kissing Booth 2.

Z tytułów na licencji jest nie lada gratka dla fanów MMA. W końcu do platformy trafia serial Kingdom z Frankiem Grillo w roli głównej. Nie brak też głośnych i popularnych klasyków.

W garniturach - sezon 8

