34. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier - zapowiedziano pierwszego gościa! Kim jest?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jako patroni medialni z przyjemnością informujemy, że ogłoszono pierwszego gościa 34. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Będzie nim Thomas Ott!

Jeśli jeszcze go nie znacie, to autor komiksów i ilustrator ze Szwajcarii, znany z takich z takich tytułowy jak Tales of Error, Greetings from Helville, Dead End, t.o.t.t. i Cinema Panopticum. To, co wyróżnia artystę, to fakt, że jego powieści graficzne są zazwyczaj pozbawione słów, a narracja jest prowadzona wizualnie. To specyficzne podejście pozwala na na eksplorację tego, jak wiele można powiedzieć za pomocą obrazu.

34. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier - ważne informacje

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie festiwalu:

"Festiwal odbędzie się 7-8 października 2023 na terenie Atlas Areny (ul. Bandurskiego 7, Łódź) i w pobliskiej Sport Arenie.

Wydarzenia towarzyszące będą odbywały się także w kompleksie EC1 Łódź: w Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (ul. Targowa 1/3)."

Szczegółowe informacje i cennik znajdziecie tutaj: komiksfestiwal.com.