Co z Gwiezdnymi Wojnami reżysera Ostatniego Jedi? Jego wypowiedź zamyka temat

fot. materiały prasowe

Wielu uznało, że nic nie wyszło z trylogii Star Wars w reżyserii Riana Johnsona z powodu hejtu, jaki spadł na film Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi. Polaryzacja fanów Gwiezdnej Sagi po premierze w 2017 roku stała się większa niż kiedykolwiek wcześniej. Czy fani tego filmu powinni jeszcze liczyć na powrót reżysera? Jego nowa wypowiedź nie daje nadziei.

Gwiezdne wojny bez Riana Johnsona

– Nic tak naprawdę nie wydarzyło się z tą drugą trylogią. Dobrze spędziliśmy czas, pracując razem nad nią, a oni tylko mówili: „róbmy to dalej”. Byłem chętny, rozmawialiśmy z Kathy Kennedy o różnych pomysłach. Krótka odpowiedź jest taka: wydarzyło się Na noże. Odszedłem i zrobiłem Na noże, a potem skupiłem się na tworzeniu historii o tajemniczych morderstwach. Jeśli w przyszłości pojawi się szansa, by to zrealizować – lub zrobić coś innego w Star Wars – byłbym tym bardzo podekscytowany. Obecnie jednak robię swoje i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy – mówi Johnson.

Przypomnijmy, że na premierę czeka pierwszy kinowy film Star Wars od 2019 roku – The Mandalorian & Grogu. W planach są także kolejne projekty: kontynuacja przygód Rey Skywalker, film Dave’a Filoniego z bohaterami znanymi z seriali oraz projekt Jamesa Mangolda, osadzony 10 000 lat przed sagą Skywalkerów – o początkach Jedi.