Na noże 3 z gotyckim klimatem. Reżyser zapowiada i tłumaczy

fot. materiały prasowe

Reklama

Rian Johnson, reżyser i scenarzysta filmu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże, czyli oczekiwanego Na noże 3, w rozmowie z Rolling Stone zapowiada, że nowa część będzie mieć gotycki klimat. Tym samym chce wyraźnie odróżnić ją od Glass Onion, którego akcja toczyła się w słonecznej scenerii.

Na noże 3 z gotyckim klimatem

– To jest zupełnie inne niż Glass Onion. Miesiąc temu wrzuciliśmy teaser. Klimat jest bardziej gotycki, mocniej osadzony w rzeczywistości. Bliżej mu do pierwszej części. W pewnym sensie wracamy do prawdziwych korzeni gatunku – tego sprzed Agathy Christie, do czasów, gdy publikował Edgar Allan Poe – mówi Johnson.

Dlaczego reżyser zdecydował się na zmianę klimatu?

– Bardziej ekscytujące jest tworzenie czegoś, co daje poczucie świeżości. Podobnie robiliśmy w Poker Face. To nie zawsze jest w pełni świadoma decyzja. Aby samemu czuć ekscytację, nie chcę się powtarzać w tym, co tworzę – tłumaczy reżyser.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże Zobacz więcej Reklama

Po premierze Na noże, które trafiło do kin, Netflix przejął franczyzę i zamówił dwie kolejne części. Czy Johnson myśli o czwartej odsłonie?

– Możemy dalej to kontynuować. W tej chwili nie mamy na to pomysłu. Za każdym razem, gdy coś kończysz, to jak wysyłanie płonącego statku w morze i pytanie siebie: „jak mogę po tym jeszcze coś stworzyć?”. Prawdę mówiąc, robiłbym te filmy tak długo, jak jestem w stanie – przyznaje.

Potencjalna decyzja o czwartej części zostanie najpewniej podjęta po premierze trójki na Netflixie. O Żywy czy martwy: Film z serii Na noże wciąż niewiele wiadomo – fabuła jest trzymana w ścisłej tajemnicy.

W obsadzie znaleźli się: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.

Premiera: 12 grudnia 2025 roku.