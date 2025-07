Aktor komentuje klapę Hellboya. Zaskoczony? Niespecjalnie

fot. materiały prasowe

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych po klapie wersji z 2019 roku był drugim rebootem serii opartej na komiksach Mike’a Mignoli. Tym razem wyprodukowano go niezależnie od hollywoodzkich studiów, z budżetem wynoszącym 20 mln dolarów. Niestety, recenzje były fatalne, a promocji praktycznie nie było, więc film zarobił zaledwie 2 mln dolarów na całym świecie i niemal od razu trafił na streaming. Odtwórca tytułowej roli, Jack Kesy, w nowym wywiadzie skomentował to, co się wydarzyło.

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych – komentarz o klapie

Jack Kesy nie wydaje się zaskoczony tym, że dystrybucja została zrobiona tak źle i nic z tego nie wyszło.

– Szkoda, że właśnie tak to zostało potraktowane… a raczej spartaczone. Ale to już kwestia biznesowa – walić to. To nie moja broszka. Szkoda, bo myślę, że gdyby dano temu trochę więcej czasu i środków, moglibyśmy stworzyć coś wyjątkowego. Ale jest w porządku. Zdarza się – powiedział aktor.

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych – opis fabuły

Hellboy i młoda agentka specjalna Song zostają wysłani z misją w dzikie, górskie tereny, zamieszkane przez tajemniczą społeczność praktykującą kult zła. Mają odnaleźć niebezpiecznego czarownika, który uciekł z odosobnienia i prawdopodobnie ukrywa się w okolicy. Nie podejrzewają jednak, że trafili w sam środek starcia dwóch mrocznych potęg, czerpiących siłę nie z tego świata. W towarzystwie niewidomego księdza – specjalisty od czarnej magii – oraz zbiegłego żołnierza muszą udaremnić zbliżający się rytuał wskrzeszenia demonicznej istoty o niewyobrażalnej mocy.