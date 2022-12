Flash - oto nowy Batwing Batmana Michaela Keatona? Jest zdjęcie zabawki

materiały prasowe

Szczegóły fabuły filmu The Flash nie są znane, ale wiemy, że całość ma być związana z multiwersum, a tytułowy bohater spotka się z Batmanem w wersji Michaela Keatona, którą poznaliśmy za sprawą filmów Tima Burtona. Zatem niemal po trzech dekadach, aktor ponownie założy kostium Mrocznego Rycerza i prawdopodobnie także będzie miał okazję do przejażdżki nowym Batwingiem.

Przynajmniej to sugeruje nowy zestaw zabawek, który prezentuje nam pojazd Batmana. Produkt Spin Master trafił na półki sklepowe nieco wcześniej niż planowano, co odkryło nam szczegóły nowego Batwinga, ale też widzimy figurkę postaci Batmana. Warto oczywiście mieć na uwadze, że szczegóły zabawek mogą różnić się od tego, co ostatecznie zobaczymy na dużym ekranie, ale też mogą to być względnie dokładnie odwzorowane elementy. Zobaczcie zdjęcie:

https://twitter.com/FlashFilmNews/status/1608668286648188928

Zobacz także:

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.