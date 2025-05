Najpierw streaming, potem kino: popyt na anime rośnie jak szalony?

Fot. Materiały prasowe

Mitchel Berger, szef działu kinowego i dystrybucji Crunchyroll, podczas swojego pobytu w Cannes wyjaśnił, kiedy film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle zadebiutuje na dużym ekranie w różnych częściach świata. Premiera w japońskich kinach odbędzie się 18 lipca 2025 roku nakładem Aniplex. W sierpniu produkcja pojawi się na wybranych rynkach azjatyckich za pośrednictwem Sony. Dopiero we wrześniu anime ukaże się w pozostałych częściach świata, w tym w Ameryce Północnej.

Popyt na anime rośnie jak szalony?

Mitchel Berger następnie wyjaśnił, że choć anime cieszy się ogromną popularnością w streamingu na całym świecie, to również przyciąga wielu widzów z powrotem do kina. Przypominamy, że poprzedni film z franczyzy, Demon Slayer: Mugen Train, zadebiutował w 2020 roku i zarobił globalnie ponad 500 mln dolarów. A było to w czasach, gdy kina wciąż dotkliwie odczuwały skutki pandemii koronawirusa i zamknięcie się wielu placówek. Widać więc, że w tym gatunku kryje się ogromny kinowy potencjał.

Wyjście z pandemii i premiera Demon Slayera były momentem, w którym daliśmy ludziom powód, aby wrócili do kina i spotkali się ponownie twarzą w twarz. Pandemia dała im szansę na zanurzenie się w świat anime w streamingu, a dzięki temu nasza baza fanów naprawdę zaczęła się rozrastać – powiedział Berger.

Berger widzi także duży potencjał na rozwój anime w innych częściach świata niż Japonia. Wymienił między innymi takie rejony jak Indie, Azja Południowo-Wschodnia, kraje europejskie i Ameryka Łacińska. Przyznał także, że nie tylko Demon Slayer, ale także inne nowe hity, takie jak Solo Leveling, wciąż zapewniają nowy przypływ fanów. Popyt zatem tylko rośnie.

Mamy na przykład taki serial jak Solo Leveling, który jest niesamowicie wysokiej jakości, karmi istniejącą bazę fanów i przyciąga nowych widzów. Więc to nieustające koło dobrych treści, które napędza wzrost w ostatnich kilku latach. Anime zawsze było trochę kontrkulturą i niszą, ale w ostatnich latach staje się mainstreamowe.

