Virgin River otrzyma 7. sezon. To będzie najdłuższy serial Netflixa

fot. Netflix

Reklama

19 grudnia 2024 roku premierę będzie miał 6. sezon serialu Virgin River. Uznana produkcja Netflixa wkrótce może wyprzedzić w ilości sezonów hiszpański serial Szkoła dla elity. Mimo tego, że Virgin River ma jeden sezon mniej, to może się pochwalić większą ilością odcinków (74 do 64 na korzyść wspomnianej produkcji jeśli liczyć już 7. sezon, który ma mieć 10 odcinków).

W sieci niedawno pojawiła się zapowiedź 6. sezonu, a teraz Deadline i członkowie obsady informują o tym, że to nie koniec ich przygód. Virgin River oficjalnie został przedłużony o kolejną, siódmą serię, jeszcze przed premierą szóstej. Adaptacja książek Robyn Carr ma się świetnie i nic nie wskazuje na to, że miałoby się to zmienić. Warto też dodać, że Netflix ma już plany na rozszerzenie tego popularnego uniwersum.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez @virginriverseries ROZWIŃ ▼

Virgin River - fabuła 6. sezonu

Nowe początki, odkryte sekrety i wątpliwości. Przy okazji przygotowań do ślubu Mel i Jack coraz lepiej poznają siebie — i swoich bliskich.

Szósty sezon obiecuje świeże zwroty akcji, nasilenie się trójkątów miłosnych, zachwycający dramat ślubny, a także odkrywanie sekretów z przeszłości ojca Mela, które zabiorą widzów do magicznej i tajemniczej Virgin River z lat 70.

Virgin River: sezon 6 - premiera 19 grudnia 2024 roku na Netflix.

Virgin River - 6. sezon