Godzilla Minus One - ruszyła przedsprzedaż biletów w Polsce. Gdzie kupić?

fot. materiały prasowe

Tak jak informowaliśmy, Godzilla Minus One ma premierę w polskich kinach już 1 grudnia. Okazuje się, że superprodukcja będzie wyświetlana w Polsce tylko w sieci Multikino, w której właśnie ruszyła przedsprzedaż biletów. Dostępne są one poprzez stronę internetową kina i w kasach.

Godzilla Minus One - galeria

Godzilla Minus One

Godzilla Minus One - o czym jest film?

Historia rozgrywa się niedługi czas po zakończeniu II wojny światowej. Zdewastowana Japonia przeżywa kolejną grozę, gdy pojawia się Godzilla. To właśnie Król Potworów sprawia, że stan Japonii z zera spada na minus jeden.

Autorem scenariusza, producentem i reżyserem widowiska jest Takashi Yamazaki, najbardziej znany z filmów Stand by Me Doraemon i Lupin III: The First. On też nadzoruje prace nad efektami specjalnymi. Najnowsze widowisko będzie 33. filmową odsłoną ataku Godzilli zrealizowaną w Japonii i piątą jeśli weźmiemy pod uwagę epokę Reiwai.

Godzilla Minus One - premiera w polskich kinach już 1 grudnia.