Godzilla x Kong: Supernova to nie tylko kaiju i CGI. Czy producenci wyciągnęli wnioski?

Publiczność nigdy nie przychodziła na filmy o kaiju po to, żeby obejrzeć zmagania ludzkich bohaterów. Nie można jednak zaprzeczyć, że produkcje z dobrze zrealizowanym wątkiem ludzkim mają dodatkową wartość. Przykładów nie trzeba szukać daleko - jest nim choćby Godzilla Minus One, gdzie szeroka publiczność chwaliła postaci ludzkie i ich wątki w produkcji. W popularnym MonsterVerse na przestrzeni dotychczasowych produkcji również próbowano urozmaicić seans wprowadzeniem różnych postaci tego typu, ale brakowało na to ciekawego pomysłu i były to wątki zwykle krytykowane przez widzów i recenzentów. Czy to ulegnie zmianie? Można mieć takie nadzieje.

Ludzka obsada nadchodzącego Godzilla x Kong: Supernova jest spora i utalentowana. Z kolei producenci wydają się mieć świadomość błędów przeszłości. To można wywnioskować ze słów Delroya Lindo, który opowiedział o filmie dla KTVU:

Bardzo doceniam, że producenci zauważyli, że element ludzki musi być w tych filmach najmocniejszy, jak tylko się da. Wspólnie ze mną pracowali nad tym, żeby uczynić moją postać jak najbardziej ludzką. Bardzo mądrze zauważyli, że aby te wielkie filmy z CGI działały, ludzki element musi być angażujący dla widowni.

Te słowa napawają umiarkowanym optymizmem i pozwalają mieć nadzieje, że tak utalentowana obsada nie zostanie zmarnowana. Poza Lindo jest w niej również: Kaitlyn Dever, Sam Neill, Matthew Modine, Jack O'Connell, Alycia Debnam-Carey oraz Dan Stevens.

