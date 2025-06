Ukształtowany świat Supermana nie przytłoczy widzów. James Gunn porównał film do Oppenheimera

fot. materiały prasowe

Trwa kampania promocyjna Supermana, podczas której twórcy i aktorzy udzielają wywiadów w różnych zakątkach świata. Na Filipinach reżyser filmu, James Gunn, porozmawiał z serwisem Esquire Philippines.

James Gunn o Supermanie

Gunn przyznał w wywiadzie, że tytułowy bohaterów nie jest doskonały. Stwierdził:

Chociaż jest bardzo miłym, bardzo dobrym Supermanem, widzimy, że może być trochę uparty i może być trochę impulsywny w swoich działaniach. Ma naprawdę niesamowicie złożoną osobowość.

Następnie reżyser przyznał, że nie ma obaw, że widzowie od razu zostają wrzuceni do w pełni ukształtowanego fikcyjnego świat superbohaterów. Dodał, że pokazał film wielu osobom i nikt nie czuł się zdezorientowany lub zagubiony. Porównał to do chwalonego Oppenheimera, który zdobył 7 Oscarów, gdzie też widzowie poradzili sobie z natłokiem postaci:

Myślę, że Oppenheimer ma trzy razy więcej ról mówionych niż my.

Gunn przyznał, że Superman jest wciąż na wczesnym etapie bycia superbohaterem, więc prawdopodobnie "czyta komentarze" i pozwala na to, aby to go denerwowało.

Ja robię to od dawna. Nie można pozwolić, aby takie rzeczy cię denerwowały. Myślę, że to odnosi się do Supermana i myślę, że odnosi się również do mnie.

Twórca na koniec powiedział, że wszyscy chcą mieć ludzi u władzy, którzy mają na uwadze nasze dobro. A Superman jest właśnie taką osobą, która ma dużo władzy i troszczy się o wszystkich. Reprezentuje dobroć, co jest taką prostą rzeczą. Rozmowę możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie są David Corenswet jako Clark Kent/Kal-El, Rachel Brosnahan jako Lois Lane i Nicholas Hoult jako Lex Luthor. Ponadto w filmie występują Nathan Fillion jako Green Lantern Guy Gardner, Isabela Merced jako Hawkgirl i Edi Gathegi jako Mister Terrific. Do tego zobaczymy Seana Gunna (Maxwell Lord), Maríę Gabrielę de Faríę (The Engineer) i Terence'a Rosemore'a (Otis). Obsadę uzupełniają Wendell Pierce (redaktor Perry White) i Sara Sampaio (Eve Teschmacher). W roli Supergirl zobaczymy Milly Alcock.

Superman - premiera w kinach 11 lipca.

