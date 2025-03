Powstał kontroler do gier dla fanów Linkin Park. Skorzystacie z niego na PC i Nintendo Switch

fot. CRKD

CRKD zapowiedziało nowy wariant kolorystyczny kontrolera NEO S – limitowaną edycję stworzoną we współpracy z zespołem Linkin Park. Urządzenie ozdobiono grafiką inspirowaną okładką albumu From Zero, który zadebiutował w listopadzie 2024 roku. Wkrótce ukaże się również wersja Deluxe tej płyty, wzbogacona o nowe, niepublikowane wcześniej utwory.

Kontroler jest kompatybilny z PC, konsolą Nintendo Switch, a także urządzeniami mobilnymi i smart TV. Wyposażono go również w dodatkową nakładkę z pięcioma przyciskami, przeznaczoną do Fortnite Festival oraz innych gier rytmicznych.

Przedsprzedaż NEO S Linkin Park Edition już wystartowała. Pad kosztuje 300 zł w oficjalnym sklepie CRKD, a jego wysyłkę zaplanowano na ten rok, choć dokładnego terminu jeszcze nie podano.