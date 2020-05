Koronawirus - Flash i inne seriale bez scen walk? Komentarze producentów

Susan Royner i Brett Paul wyjawili w wywiadzie, że rzeczywistość kręcenia seriali zmieni się do nie poznania. Według Variety wszyscy producenci mają nadzieję, że prace nad serialami mogą zostać wkrótce wznowione, ale aby to nastąpiło trzeba wprowadzić wiele drastycznych zmian.

Szefowie Warner Bros. Television twierdzą, że z seriali zostaną wycięte wszystkie sceny miłosne, wymagające bliskości, więc zero przytulania, pocałunków i tym podobnych. To samo tyczy się scen walk, które w czasie pandemii koronawirusa nie wchodzą w grę z uwagi na bliski kontakt walczących.

Paul twierdzi, że chodzi o tradycyjnie sceny walk, które wymagają kontaktu. Sceny akcji związane z nadludzkimi mocami, które pozwalają na zachowanie odległości nadal będą akceptowane. Wyjaśnili to na przykładzie serialu Flash.

- Chcemy, by było o klarowne: nikt nie mówi, że Flash ma zagadać złoczyńców ze swojej sypialni poprzez konferencję w Zoomie. To byłby strasznie zły odcinek Flasha. Mówimy tylko o tym, że czekają nas prawdziwe wzywania i ta sytuacja jest daleka od powrotu do normalności - mówi Royner.

Czytamy, że prace scenarzystów, postprodukcja i castingi będą prowadzone zdalnie. Natomiast na planach seriali wszyscy obecni będą musieli nosić maski, rękawiczki, a nawet stroje ochronne podczas podróży do miejsca kręcenia scen.

Według WBTV zmiany będą wprowadzane na planach seriali produkowanych przez nich do czasu stworzenia szczepionki.