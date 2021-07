Kruk. Czorny woron nie śpi - CANAL+ udostepnia pierwszy odcinek za darmo. Poznaj szczegóły

fot. Jarosław Sosiński

CANAL+ udostępnił właśnie wszystkim chętnym możliwość obejrzenia pierwszego odcinka drugiego sezonu Kruk. Czorny woron nie śpi. Bez opłat, przez tydzień, w ramach otwartego okna, tylko na canalplus.com. Premiera serialu miała miejsce 9 lipca w serwisie CANAL+ online oraz na kanale CANAL+ PREMIUM. Już teraz użytkownicy serwisu canalplus.com mogą oglądać drugi odcinek produkcji, którego premiera antenowa dzisiaj, o godz. 21:00 na CANAL+ PREMIUM.

Nowe odcinki serialu można oglądać co piątek, od rana w serwisie canalplus.com. Telewizyjne premiery kolejnych odcinków – w piątki o 21:00 na antenie CANAL+ PREMIUM.

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.