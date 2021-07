Tomasz Włosok o serialu Kruk. Czorny woron nie śpi i swoim zamiłowaniu do gier wideo [WYWIAD]

fot. naEKRANIE.pl

Kruk. Czorny woron nie śpi to 2. sezon serialu kryminalnego CANAL+, który zdobył spore grono fanów po swojej debiutanckiej serii. Tomasz Włosok w nowej odsłonie wciela się w postać Rudego, młodego przestępcy, który jest prawą ręką gangstera Ruskiego. Jednak ambicja kryminalisty sprawia, że chce on czegoś więcej niż tylko pracować dla kogoś. Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z aktorem. Opowiedział on między innymi o swojej postaci i roli Rudego w 2. sezonie, o tym czy Kruk ma zadatki na zajęcie mocnej pozycji w polskiej popkulturze oraz o... grach wideo.

Okazuje się, że Tomek jest wielkim geekiem i gry wideo są jego miłością od najmłodszych lat, można z nim nawet zagrać przez sieć. W kolejnych tytułach szuka dobrych historii, ale również traktuje gry jako formę sportu, rywalizacji. Sprawdźcie naszą rozmowę z aktorem.

Kruk. Czorny woron nie śpi - wywiad z Tomkiem Włosokiem

