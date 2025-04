Fantastyczna 4: Pierwsze kroki... w wyścigu kosmicznym. Są nowe zdjęcia

Marvel

Reklama

To nie przypadek, że akurat dzisiaj otrzymujemy nowe materiały promocyjne z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - w końcu kalendarz wskazuje datę 4 kwietnia. Już od kilku dni mówiło się, że Marvel wykorzysta zbieżność dat do ujawnienia kolejnych rzeczy. Faktycznie magazyn Empire pokazał dwa nowe zdjęcia z tytułową czwórką bohaterów. Oczywiście widzimy Bena Grimma (Ebon Moss-Bachrach) jeszcze przed jego przemianą. Co więcej, do sieci trafił kolejny plakat utrzymany w estetyce klimatu retro. Przyjrzyjcie się im poniżej.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - nowe materiały

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Zobacz więcej Reklama

Reżyser Fantastycznej Czwórki zapowiada film

Matt Shakman, reżyser nadchodzącej Fantastycznej Czwórki, opowiedział magazynowi Empire o tej produkcji. Zaznaczył, że została utrzymana w "duchu wyścigu kosmicznego".

- Wyobraźmy sobie, że ta czwórka poleci w kosmos zamiast Neila Armstronga i Buzza Aldrina.

Z tego powodu główni bohaterowie "będą najsłynniejszymi ludźmi w Ameryce", bo są astronautami - nie superbohaterami. Choć później faktycznie wykorzystują swoje nowe umiejętności do ratowania innych ludzi, w głównej mierze do ich zadań należy eksploracja kosmosu. Tym samym powstało "połączenie Marvela z Apollo 11". Shakman dodał, że dopiął swego, byśmy mogli odczuć klimat lat 60. - nie tylko w kwestii scenografii, ale również montażu filmu.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – co wiemy o filmie?

Film przeniesie widzów do pełnego życia, retrofuturystycznego świata inspirowanego latami sześćdziesiątymi. Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki opowie historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczej herold. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

Do obsady należą Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego herold zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu The Fantastic Four: First Steps zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku.

Fantastyczna Czwórka z postacią, na którą wszyscy czekamy? To byłaby bomba