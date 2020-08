Liga Sprawiedliwości - kiedy premiera wersji Snydera? Jest potencjalna data!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zack Snyder's Justice League wzbudza wielkie emocje w sieci od maja 2020 roku, gdy tzw. Snyder Cut został ogłoszony (o co chodzi z tą wersją? Przeczytajcie!). Do tej pory wiedzieliśmy, że premiera będzie w 2021 roku, a film ostatecznie będzie 4-odcinkowy serialem, w którym każdy odcinek będzie trwać 1 godzinę.

Jak donosi comicbook.com wiele wskazuje na to, że poznaliśmy datę premiery. Źródłem nie są tajne źródła któregoś z amerykańskich dziennikarzy, ale... oficjalna strona DC Comics. Ściślej podstrona tylko dla prasy, na której widnieją informacje o nadchodzących produkcjach filmowych. Tam też widnieje data premiery Ligi Sprawiedliwości.

Liga Sprawiedliwości - kiedy premiera?

Wszystko więc wskazuje, że Zack Snyder's Justice League pojawi się na ekranach w USA dnia 5 września 2021 roku. Oczywiście nie wiemy, czy jest to pewne, czy nie jest to jakiś błąd, bo platforma HBO Max oficjalnie tego nie ogłosiła. Traktujemy więc to jako plotkę pomimo źródła tej daty.

