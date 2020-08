Liga Sprawiedliwości - oto pełny zwiastun Snyder Cut. Mityczny film staje się rzeczywistością!

Warner Bros./HBO Max

Zack Snyder's Justice League to kompletnie inny film. Powstał on dzięki ruchowi #releasethesnydercut, który miesiącami walczył o to, by Warner Bros. dało zielone światło. W końcu fani dopięli swego i dzięki ich determinacji będziemy mogli ujrzeć Ligę Sprawiedliwości w takiej formie, w jakiej od początku widział ją reżyser.

Produkcja będzie trwała 4 godziny, na które składają się cztery 1-godzinne epizody. Reżyser uspokoił wszystkich zmartwionych brakiem HBO Max w swoim kraju – wszyscy będą w stanie obejrzeć ekranową historię, gdyż twórca pracuje nad dystrybucją międzynarodową. Trailer, będący zlepkiem różnych scen, ułożonych pod znany z filmu Watchmen. Strażnicy utwór „Allelujah” Leonarda Cohena, ujawnił sporo szczegółów.

Przede wszystkim, co widzimy już na samym początku, w historii obecny będzie zarówno Darkseid, jak i jego przyboczny dowódca Steppenwolf oraz Desaad. Iris West, niedoszła wybranka serca Barry'ego Allena, grana przez Kiersey Clemons, pojawi się w filmie. Jej wątek został kompletnie wycięty przez Jossa Whedona. W produkcji zobaczymy również sporo nowych scen z Flashem i poznamy jego emocjonalną część historii - mamy także uświadczyć nieznane sekwencje z zaginaniem czasoprzestrzeni.

Warto nadmienić, że w panelu na DC FanDome wzięli udział Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller i Ray Fisher, portretujący poszczególnych członków Ligi Sprawiedliwości.

Liga Sprawiedliwości - zwiastun

Zobaczcie kilka zdjęć zza kulis:

Zack Snyder's Justice League

Przypomnijmy, że Zack Snyder nie mógł dokończyć Ligi Sprawiedliwości z powodu tragedii rodzinnej. Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona, aby sfinalizował film. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu bardzo drogiego etapu dokrętek, które zwiększyło budżet do 300 mln dolarów. Według dostępnych informacji w kinowej wersji z 2017 roku wykorzystano zaledwie 1/4 materiału, który Zack Snyder nakręcił i który pojawi się w jego Justice League.

Liga Sprawiedliwości - premiera w 2021 roku odbędzie w USA na platformie streamingowej HBO Max.