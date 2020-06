Mamma Mia! - powstanie trzecia odsłona? Producentka komentuje

fot. Universal Pictures

Akcja filmów Mamma Mia! z 2008 roku i Mamma Mia! Here We Go Again z 2018, rozgrywa się na greckiej wyspie Kalokairi. Obie te produkcje były hitami finansowymi. Teraz Judy Craymer, producentka oryginalnej produkcji oraz drugiej odsłony, zdradziła w wywiadzie dla Daily Mail, że są plany na trzecią odsłonę produkcji.

Dodała, że Universal Pictures jest zainteresowane tym projektem i chcieliby, aby seria stanowiła trylogię. Sama producentka mówi, że takie były plany od początku. Na razie jednak postępy w planowaniu pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Nie otrzymaliśmy też informacji na temat scenariusza oraz fabularnych szczegółów. Możliwe, że ponownie w obsadzie pojawi się Amanda Seyfried i Meryl Streep.

Producentka zdradziła również, że Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus, czyli członkowie grupy ABBA, stworzą kilka nowych utworów do filmu. Na razie jednak musimy poczekać na ostateczne ogłoszenia.