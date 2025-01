Seriale fantasy w serwisach streamingowych w ogniu krytyki! Brandon Sanderson nie ma o nich dobrego zdania

Brandon Sanderson, autor wielu książek z gatunku fantastyki, science-fiction oraz przygodowych skomentował, jak mają się seriale fantasy produkowane przez streamingowych gigantów, takie jak Wiedźmin, Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy czy Koło Czasu. Pisarz zwrócił uwagę na fakt anulowania wielu takich seriali bądź skazywania ich na zbyt dużo odgórnych nacisków, przez co jakość produkcji zauważalnie spada.

Streaming miał duży problem z epic fantasy i to mnie martwi. Pierścienie Władzy i Koło Czasu nie były tak dobre, jak tego oczekiwałem. Cień i Kość przetrwało tylko dwa sezony, po bardzo dobrym pierwszym z nich. Streaming nie odkrył jeszcze epic fantasy.

Mam na myśli, Pierścienie Władzy zasadniczo miały [nieograniczony budżet i kontrolę twórczą] i to nie jest dobre. To jest okej, ale czy to to, czego chcemy? Naprawdę myślę, że kluczowym członkiem jest ten wizjoner filmowiec. Epic fantasy słabo zareagowało na zbyt duży nadzór z góry. Myślę, że to był problem Wiedźmina. Tam był taki wizjoner: Henry Cavill. A oni nie chcieli go słuchać. Więc dobra, proszę bardzo.