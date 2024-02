Morze Boleści: nowa powieść ze świata Obcego w księgarniach

Źródło: 20th Century Fox

Morze Boleści to druga cześć trylogii osadzonej w uniwersum Obcego, ale nie powiązanej z serią filmową. Chociaż nie do końca, bo w pierwszej części - Wyjściu z cienia - jedną z bohaterek była Ellen Ripley, a akcja toczyła się między pierwszą a drugą odsłoną filmu. Była to historia osady górniczej, która w kopalniach natrafia na statek obcej rasy... a także ksenomorfów. W momencie kryzysu do stacji przybywa kapsuła ratunkowa ze znaną wszystkim bohaterką.

W Morzu Boleści akcja wraca na planetę znaną z pierwszej części, ale nie jest to już nieprzyjazny glob, a zterraformowana planeta - aczkolwiek nie w pełni, bo tytułowe "morze" to rozrastający się obszar toksycznych piasków zagrażający rozwojowi planety. To nie jedyne zagrożenie płynące z tego obszaru. Korporacja Weyland-Yutani wysyła tam misję mającą na celu pochwycenie obcej formy życia.

Morze Boleści zostało wydane w twardej oprawie i liczy 420 stron.

Obcy. Morze Boleści - opis i okładka

Jest rok 2496, po ponad trzystu latach od wydarzeń które doprowadziły do zniszczenia kopalni trymonitu na LV-178, planeta została zasiedlona przez ludzi i poddana terraformacji. Jednakże mimo użycia w tym celu najnowocześniejszej technologii coś poszło nie tak. Rozległe obszary powróciły do stanu toksycznej pustyni nazwanej przez inżynierów mających za zadanie rozwikłać problem Morzem Boleści.

Zespołem badawczym kieruje Alan Decker, który podczas prac terenowych ulega wypadkowi. Poważnie ranny zostaje ewakuowany na Ziemię, w trakcie podróży Deckera zaczynają dręczyć koszmary, w których potworne istoty chcą go zabić. Okazuje się, że jego wypadek doprowadził do odkrycia pod powierzchnią planety dawnej kopalni, a wraz z nią wraku statku obcych. Korporacja Weyland-Yutani wysyła go z powrotem na New Galveston wraz z grupą najemników, których celem jest dostarczenie na Ziemię żywego okazu ksenomorfa.

Na miejscu Decker orientuje się, że z obcymi wiąże go psychiczna więź, potrafi przeniknąć ich myśli i z przerażeniem odkrywa, że jest celem krwawej zemsty za czyny które popełnił Niszczyciel… jego odległy przodek którym była Ellen Ripley.