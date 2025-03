Znamy tytuł spin-offu Teorii Wielkiego Podrywu. Fani TEJ postaci mogą się cieszyć

źródło: materiały prasowe

Spin-off legendarnego serialu Teoria Wielkiego Podrywu wreszcie ma tytuł – i to zarówno dobra, jak i zła wiadomość dla postaci Stuarta Blooma, granej przez Kevina Sussmana. Jak dowiedział się Deadline, serial, który wciąż jest w fazie rozwoju, otrzymał nazwę Stuart Fails To Save The Universe. Nazwa sugeruje, że Stuart znajdzie się w centrum nowej historii, ale jednocześnie podpowiada, że ukochany outsider, który nigdy nie miał szczęścia w oryginalnym serialu, może nie mieć go także we własnym serialu.

Stuart Fails To Save The Universe, produkowany przez Chuck Lorre Productions we współpracy z Warner Bros. Television, kontynuuje tradycję nazywania spin-offów Teorii Wielkiego Podrywu imionami głównych bohaterów – podobnie jak Młody Sheldon oraz jego własny odłam Georgie & Mandy’s First Marriage.

Jest to również pierwszy tytuł spin-offu, który nawiązuje tematycznie do nazwy serialu-matki. Oryginalna, angielska nazwa serialu, czyli The Big Bang Theory, czerpie swoją nazwę z popularnej teorii o powstaniu wszechświata, a Stuart Fails To Save The Universe wpisuje się w ten kosmiczny motyw.

Kto powróci w Stuart Fails To Save The Universe?

W spin-offie do Kevina Sussmana dołączą inni aktorzy znani z pierwszej serii: Lauren Lapkus jako dziewczyna Stuarta, Denise, Brian Posehn (Bert Kibbler) oraz John Ross Bowie (Barry Kripke). Ponieważ serial wciąż czeka na oficjalne zatwierdzenie, czwórka aktorów nie została jeszcze formalnie obsadzona, ale mają podpisane umowy z Warner Bros. Television, które zapewniają im miejsce w obsadzie, gdy tylko projekt otrzyma zielone światło.

Nowy serial został napisany przez Chucka Lorre’a – współtwórcę i producenta Teorii Wielkiego Podrywu oraz wszystkich jego dotychczasowych spin-offów – a także Zaka Penna i Billa Prady’ego, współtwórcę oryginalnego serialu.