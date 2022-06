Obi-Wan Kenobi - easter-eggi i nawiązania z 3. odcinka. Kim są ci Jedi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny mają to do siebie, że zawsze wiele dzieje się w tle. Coś, co na pierwszy rzut oka może nic nie znaczyć, okazuje się ważnym tropem lub historia do opowiedzenia w innym czasie. Tak też jest w serialu Obi-Wan Kenobi.

Najciekawszymi easter-eggami jest wspomnienie aż o czterech żyjących w tym okresie Jedi, którzy przeżyli wykonanie Rozkazu 66. Oczywiście nie wiadomo, jak długo pożyją, bo choć Inkwizytorzy obecnie zajmują się Obi-Wanem, polowanie na innych też trwa. To też jest sugestia, że być może któryś z nich pojawi się w serialu lub w innej produkcji, komiksie lub książce. Pamiętajmy, że kanon to spójne ze sobą opowiadane historie z filmów, seriali, gier, komiksów i książek.

Obi-Wan Kenobi - premiera każdego nowego odcinka co środę w platformie streamingowej Disney+. Jej premiera w Polsce natomiast odbędzie się 14 czerwca. Wówczas będziemy mieli w Polsce od razu pierwsze 4 wyemitowany odcinki serialu Star Wars. Ostatnie dwa pojawią się co tydzień w środę wraz z premierą światową.

Obi-Wan Kenobi 3 - easter-eggi