Brian Cox nie ma litości dla Johnny'ego Deppa i Stevena Seagala. Kto z Sukcesji mógłby być lepszym aktorem?

Brian Cox, aktor z Sukcesji, od dawna słynął z ciętego języka i niefiltrowania swoich przemyśleń oraz wypowiedzi. Nie miał problemu wielokrotnie krytykować kolegów po fachu, czasem nawet z planu serialu, na którym pracował. W 2021 roku wydał swoją autobiografię zatytułowaną Putting the Rabbit in the Hat. W swoim dziele Cox uderzył m.in. w Johnny'ego Deppa, którego uznał za przereklamowanego aktora, który bardziej opiera grę na charakteryzacji niż talencie. Z kolei Steven Seagal został przez niego uznany za "równie absurdalnego w prawdziwym życiu, na żywo, co na ekranie."

Po latach ponownie zapytano go o tych dwóch aktorów. Cox w swoim stylu nie tylko nie cofnął tamtych słów, ale dokręcił śrubę krytyki jeszcze boleśniej.

Ale oni pewnie też myślą, że są przereklamowani. Nie mówię nic, o czym oni by do tej pory nie pomyśleli i tak na swój temat.

Wypowiedział się również o rodzaju aktorstwa metodycznego, którego zakłada niewychodzenie z roli nawet po skończonym dniu zdjęciowym. Taka praktyka była już w przeszłości przez Coxa krytykowana, podobnie do Jeremy'ego Stronga, z którym grał w Sukcesji. Zdaniem Coxa Strong:

...byłby lepszym aktorem gdyby się tego pozbył. To, co robił, tworzyło wrogość na planie.

