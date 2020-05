Otwarcie kin w Polsce bez multipleksów? Mamy oświadczenie Cinema City i Multikina

fot. pixabay.com

Otwarcie kin w Polsce już 6 czerwca. Jednakże jest to data "na papierze", ponieważ decyzja należy do właścicieli sieci kin oraz właścicieli kin studyjnych.

Jak udało nam się dowiedzieć od Katarzyny Opertowskiej, Marketing Director w Cinema City Poland 6 czerwca sieć Cinema City nie zostanie otwarta. Nastąpi to w późniejszym terminie gdy repertuar zostanie uzupełniony o nowe tytuły od dystrybutorów, tak by widzowie mieli co w kinie oglądać.

Otrzymaliśmy również oświadczenie od sieci Multikino, którzy również nie otworzą kin 6 czerwca.

- Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz widzów, kina sieci Multikino będą otwierane stopniowo w późniejszym terminie. O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin sieci Multikino, poinformujemy w kolejnych komunikatach. Do ponownego otwarcia naszych multipleksów podchodzimy ze spokojem i chcemy być dobrze przygotowani. Czekamy na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu. Będziemy się do nich bezwzględnie stosowali, ponieważ bezpieczeństwo naszych widzów i pracowników jest dla nas absolutnym priorytetem.

źródło: DIsney

Sieć Multikino poinformowała nas również, że zamierzają zadbać o zaplecze sanitarne: we foyer kin oraz w toaletach zostaną ulokowane stacje do dezynfekcji rąk. Do tego kina zostaną wyposażone w specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu społecznego w kolejkach do kas. Rekomendują płatność bezgotówkową na terenie kin oraz sugerują zakup biletu przez Internet.

Na obecną chwilę sieć Helios nie udzieliła komentarza na temat swoich planów. Trudno jednak oczekiwać, by były one inne, ponieważ wszystkie duże i głośne tytuły, które wypełniają sale multipleksów zostały opóźnione a najbliższe wielkie premiery są w lipcu. Są to Tenet oraz Mulan.

Czerwcowe plany repertuarowe nie są jeszcze znane. Gdy tylko poznamy szczegóły, od razu Wam je przekażemy.