Charlie Cox nie miał grać Daredevila. Marvel planował dla niego inną postać. Jaką?

Charlie Cox wziął udział w przesłuchaniu do Daredevila od Netflixa. Spodobał się i zaproszono go na casting w Los Angeles. Problem w tym, że Marvel Television nie chciało, by zagrał Matta Murdocka, tylko jego przyjaciela, Foggy'ego Nelsona. Aktor w przypływie odwagi powiedział jednak, że przyjdzie, ale zamierza przeczytać tylko kwestie Daredevila. Reszta jest historią.

Powiedziałem: Przyjdę, ale będę czytać tylko kwestie Matta. Tylko główną rolę.

Charlie Cox poruszył też kwestię anulacji netfliksowego Daredevila.

Późno w nocy dostałem telefon. Mój ówczesny szef w Marvelu powiedział mi, że wycofują wszystkie seriale. Wszystkie pięć. Doszło do... Sam nie wiem, to była rozmowa o polityce stojącej za tym wszystkim, jakaś waśń między Netflixem a Disneyem. Wszyscy moi przełożeni z Netflixa i Marvela zadzwonili do mnie, byli bardzo mili i uprzejmi, ale nie zmieniało to faktu, że to koniec.

Netflix usunął te seriale w związku z planowaną premierą platformy Disney+. Daredevil i jego pozostali znajomi z Defenders wrócili do Marvel Studios. Aktor wspominał, że jego kolega z planu, Vincent D'Onofrio, zawsze mówił, że sprowadzą ich z powrotem. Charlie Cox mu nie wierzył i twierdził, że musi ruszyć naprzód. Jednak okazało się, że D'Onofrio miał rację. Kevin Feige zadzwonił do niego latem 2020 z pytaniem, czy chce wrócić. Resztę historii znacie.

Daredevil: Odrodzenie zadebiutuje w marcu 2025 roku w Disney+.