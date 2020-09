Pasja 2 większa niż Avengers: Koniec gry? Jim Caviezel zapowiada

materiały prasowe

Wciąż rozwijana jest kontynuacja filmu Pasja. Jim Caviezel, który wcielał się w Jezusa w filmie, udzielił wywiadu portalowi Breitbart. W rozmowie ponownie przyznał, że jest przy projekcie, którego tytuł na ten moment brzmi: The Passion of the Christ: Resurrection, zatem odnosi się do zmartwychwstania Jezusa. Dodał także, że otrzymał kolejne fragmenty szkicu scenariusza od Mela Gibsona, który ma wrócić za kamerą i jest zdania, że będzie to... największy film w historii.

Czy mówiąc "największy", może aktorowi chodzić o rozmach produkcji przewyższający Avengers: Koniec gry? Oczywiście trochę ironizujemy, a Caviezel niestety nie rozwinął swojej myśli. Przypomnijmy, że Pasja w reżyserii Gibsona powstała w 2004 roku. Osiągnęła wielki sukces, zbierając na świecie 612 mln dolarów. Dzięki temu jest to nadal najbardziej dochodowy film nieanglojęzyczny w historii kina.

