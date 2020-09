The Mandalorian - tak tworzono efekty specjalne w 1. sezonie. Nowe wideo

fot. Disney+

Pierwszy sezon The Mandalorian został ciepło przyjęty przez fanów Gwiezdnych Wojen oraz krytyków. Pozytywnie również oceniano efekty specjalne, które stworzono na potrzeby produkcji. Od czasu premiery serialu w listopadzie 2019 roku do sieci trafiło już kilka krótkich filmów ukazujących pracę nad efektami komputerowymi oraz scen zza kulis.

Studio Pixomondo podzieliło się kolejnymi interesującymi materiałami, które zdradzają, jak wiele efektów wizualnych dodano do produkcji. Jak poprzednie filmy z Gwiezdnych Wojen, również The Mandalorian przyczynił się do udoskonalenia istniejących technik filmowych.

Pierwszy sezon The Mandalorian osiągnął wielki sukces, co zaowocowało 15. nominacjami do nagrody Emmy, w tym za najlepsze efekty specjalne za odcinek Chapter 2: The Child.

Serial powróci z drugim sezonem 30 października 2020 roku na Disney+.