Północna granica: Księga Całości Feliksa W. Kresa powraca

Księga Całości to jeden z bardziej interesujących cykli fantasy polskich autorów. Feliks W. Kres zaczął go tworzyć w latach 90. ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat wydał kilka tomów, ale kilkanaście lat temu zamilkł pisarsko i czytelnicy nie poznali finału serii. Teraz ma się to zmienić.

Fabryka Słów rozpoczęła właśnie wydawanie nowej, poprawionej Księgi Całości, a finałem tej edycji mają być nowe, nieznane jeszcze czytelnikom książki. Dzisiaj ukazał się tom pierwszy zatytułowany Północna granica. Druga część, Król Bezmiarów, zaplanowana została na maj.

Tutaj można zapoznać się z fragmentem Północnej granicy, a poniżej okładka i opis powieści:

Źródło: Fabryka Słów

Na początku była Szerń. Objęła we władanie świat i tchnęła inteligencję w trzy gatunki: ludzi, koty i sępy. A potem znad Bezmiarów nadciągnął Aler i stworzył własne rozumne istoty. Rozpoczęła się wojna potęg, która trwa do dziś.

Armektańscy legioniści od setek lat stoją na straży i przelewają krew, by zagrodzić alerskim bestiom drogę w głąb kontynentu. Nieustępliwie trwają w zasypywanych śniegiem stanicach, wyjeżdżają na patrole, z których część z nich nigdy nie wróci. Nadchodzi jednak czas zmian. Czas, gdy poświęcenie, determinacja i śmierć setek już nie wystarczą, by zapewnić bezpieczeństwo setkom tysięcy. Nadchodzi Czas Przesunięcia i bitwa, o której nie usłyszą na dworach Szereru. Bo nie będzie nikogo, kto mógłby o niej opowiedzieć.