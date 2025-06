Avatar 3 - jak na Sullych wpłynie tragiczny finał poprzedniej części? Nikt nie będzie już taki sam

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

James Cameron po latach wrócił do uniwersum Avatara i nakręcił sequel Istota wody. Ponownie bohaterami filmu byli Jake Sully i Neytiri, którzy doczekali się gromadki dzieci. Jedno z nich – najstarszy syn Neteyam – zginął w finale. Ta tragiczna scena stała się dowodem na to, że niczym w Grze o tron, nikt nie jest bezpieczny.

Jak na rodzinę Sullych wpłynie tragiczny finał Istoty wody?

Zagraniczny magazyn Empire miał okazję porozmawiać z obsadą filmu Avatar: Ogień i popiół o tym, jak śmierć brata wpłynie na ekranowe rodzeństwo. Z ich słów wynika, że żadnemu z nich nie będzie łatwo pogodzić się ze stratą. To wydarzenie może całkowicie zmienić hierarchię i dynamikę w rodzinie Sullych.

Lo’ak urodził się, by być przywódcą. Jednak nigdy nie obdarzono go zaufaniem – stwierdził Britain Dalton o swoim bohaterze. – Gdy Neteyam umiera... nie tak wyobrażał sobie chwilę, w której zostanie zauważony. Obwinia się.

A co z młodą Tuk?

Nie sądzę, że jeszcze kiedykolwiek będzie taka sama, jak kiedyś – powiedziała Trinity Bliss. – To pierwszy raz, kiedy doświadczyła śmierci w swoim życiu. Nadal jednak jest silną dziewczyną. Może teraz awansuje w szeregach Sullych.

Jeszcze gorzej będzie w przypadku Spidera – biologicznego syna złoczyńcy RDA Quaritcha, którym opiekowali się Jake i Neytiri. Teraz, gdy wrócił, chłopak będzie wyjątkowo rozdarty.

Czuje się zagubiony – powiedział Jack Champion o Spiderze. – Jego tata odrodził się w formie Na'vi i nadal jest tak samo zły jak zawsze, jeśli nie bardziej, a on nadal czuł, że musi go uratować. Zobaczycie, jak to poczucie winy na niego wpłynie, gdy będzie próbował znaleźć swoje miejsce.

Bailey Bass zapowiedziała za to, że Tsireya z klanu Metkayina będzie jeszcze bliżej rodziny Sullych. Ich więź będzie się zacieśniać. Ona jednak także stawi czoła wewnętrznemu konfliktowi: czy wybrać to, co słuszne, czy to, czego uczono jej całe życie.

Avatar: Ogień i popiół – co wiemy o filmie?

James Cameron wytrwale pracuje nad postprodukcją widowiska, które pokaże, czy najbardziej dochodowy reżyser w historii kina po raz trzeci z rzędu z tą serią wejdzie do grona najlepiej sprzedających się filmów wszech czasów. Nikt nie wierzył, że Avatar: Istota wody osiągnie tak gigantyczny wynik, ale premiera szybko to zweryfikowała – zainteresowanie ponownie biło rekordy popularności.

Pierwsze zapowiedzi sugerowały, że Avatar 3 będzie zupełnie inny od poprzednich części. Przede wszystkim poznamy nowe plemię Na’vi, które nie będzie należało do grupy protagonistów. Tym razem Cameron chce wprowadzić więcej odcieni szarości i odejść od schematu "dobrzy Na’vi kontra źli ludzie”.