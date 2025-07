Jedi, którzy nie zgadzali się z Zakonem. Lordowie Sith, buntownicy i Szarzy Jedi [TOP 10]

fot. Lucasfilm Ltd.

Jak pokazało wiele filmów, seriali, gier i książek - zarówno z oficjalnego kanonu, jak i tak zwanych Legend - Zakon Jedi jest daleki od ideału i ma na swoim koncie całe mnóstwo mniejszych i większych grzeszków, na które jedni przymykali oko, ale dla innych były one niedopuszczalne. To nadal bohaterowie większości opowieści, ale nie można nie wspomnieć o ich arogancji, dumie czy bagatelizowaniu wielu problemów. To w końcu pycha kroczy przed upadkiem i podobnie było z Zakonem Jedi, który nie wierzył w powrót Sithów i zbyt późno podjął kroki w celu chronienia samych siebie, gdy plan Palpatine'a kiełkował od dziesiątek lat i czekał tylko na realizację.

Dziś postanowiliśmy się przyjrzeć dziesiątce Jedi, którym z różnych powodów nie podobało się funkcjonowanie Rady Jedi. Jedni w niej służyli, a inni woleli odejść. Jednych pochłonęła Ciemna Strony Mocy, inni pozostali przy świetle, ale bez przywiązania do pryncypiów Zakonu Jedi, a jeszcze kolejni znaleźli się gdzieś pośrodku tego konfliktu i na różne sposoby - korzystając i z Jasnej i Ciemnej Strony Mocy - próbowali dowieść swoich racji.

Jedi, którzy nie zgadzali się z Zakonem [TOP 10]

Na liście znalazły się postaci, które zna każdy - nawet osoby, które Gwiezdnych Wojen nie widziały - ale i tacy, o których może usłyszycie pierwszy raz. Warto dodać, że pod uwagę wzięliśmy tylko postaci z aktualnego, oficjalnego kanonu Disneya.